11-letni D'Corey Johnson pochodzi z Louisville w stanie Kentucky. Na scenie "Mam talent" przedstawił się jako piosenkarz i przyznał, że wiąże z tym swoją przyszłość.

"Chcę występować na Broadwayu, chce śpiewać w filmach, chcę występować w 'Hamilitonie' i 'Wicked'. Oglądam 'Mam talent' niemal codziennie, Simon jesteś moim ulubiony jurorem, bo nie jesteś oderwany od rzeczywistości, tak jak moja mama. Myślę, ze mogę wygrać ten program" - stwierdził.

Reklama

Po takim przedstawieniu się 11-latek rozpoczął swój występ. Uczestnik wykonał przebój zespołu Journey - "Open Arms" i wywołał ogromny aplauz na widowni, a także oczarował jurorów programu.



Simon Cowell z prośbą od uczestnika. Co stało się chwilę później?

Nieprzekonany wydawał się natomiast Simon Cowell, który po występie miał do uczestnika jedną prośbę.

"Czy mógłby cię prosić o to, abyś zaśpiewał refren już bez podkładu muzycznego?" - mówił juror, a 11-latek nie miał problemu, by powtórzyć ten fragment występu.

Chwilę później zachwycona publiczność wiwatowała i żegnała młodego uczestnika owacjami na stojąco, a młody uczestnik z trudem powstrzymywał łzy wzruszenia. Jurorzy również byli pod wrażeniem talentu wschodzącej gwiazdy i przepuścili go do kolejnego etapu, dając mu 4 X TAK.



W ciągu doby nagranie z 11-latkiem obejrzano ponad pół miliona razy na Youtube. "Gdyby to był przesłuchania w ciemno w 'The Voice', nigdy nie powiedziałbym, że to mały chłopiec. Bardziej obstawiałbym dorosłą kobietę. Niesamowicie dojrzały głos" - komentował jeden z internautów.



"Zasługiwał na Złoty Przycisk. Ten mały chłopiec ma wielki talent i kocha to, co robi" - czytamy na YT.