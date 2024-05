W ramach "World Tour" Slimane zaśpiewa 4 lutego 2025 r. w Klubie Stodoła w Warszawie.



Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 16 maja o godz. 10:00.

Slimane zachwycił na Eurowizji 2024

Podczas zakończonej w nocy z soboty na niedzielę Eurowizji zajął wysokie, czwarte miejsce z piosenką "Mon Amour" ( sprawdź! ). Ogłoszono, że na fali tego sukcesu utwór został najczęściej streamowaną francuską piosenką w ciągu doby w historii Spotify.

34-letni Slimane Nebchi, znany jako po prostu Slimane, to francuski artysta o algierskich korzeniach. Wziął udział w kilku muzycznych konkursach, w tym w "Nouvelle Star" w 2009 roku i "X Factor" w 2011 roku. Największą popularność przyniosło mu zwycięstwo w piątej edycji programu "The Voice: la plus belle voix" w 2016 roku.

Jego debiutancki album "À bout de rêves" ("Na końcu marzeń") zdobył status podwójnej platyny we Francji. Kolejne trzy albumy również osiągnęły pierwsze miejsce na francuskich listach przebojów.