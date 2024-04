Pan Savyan nie odpuszcza z Eurowizją. Padła mocna deklaracja

Oprac.: Michał Boroń Eurowizja 2024

Jednym z uczestników polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji był Pan Savyan z wiralowym hitem "W kolorku amaretto". Choć ostatecznie uczestnik trwającej edycji "Mam talent" nie znalazł uznania w oczach jurorów, to wiele wskazuje na to, że nie zamierza odpuszczać tego konkursu. Jak ocenił propozycję Luny, która będzie reprezentować Polskę w Szwecji?

Pan Savyan złożył deklarację o Eurowizji 2025 /Michał Woźniak/Dzień Dobry TVN /East News