W poniedziałek (19 lutego) TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna. Wokalistka przedstawiła się również widzom "Pytania na Śniadanie" i opowiedziała o najnowszym wyzwaniu.



Jak ujawniono na eurowizja.org, decyzję o wyborze Polki na Eurowizję podjęło pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak oraz Dagadana i Kayah utworem z filmu "Chłopi".

Sara Chmiel komentuje decyzję TVP. "Nikt do mnie nie dzwonił"

Wśród wszystkich kandydatów znalazła się też Sara Chmiel z piosenką "Dokąd". Wokalistka już w niedzielę zdradziła, że na Eurowizję w tym roku nie pojedzie.

"Podobno Polski reprezentant na Eurowizję już został wybrany i poinformowany o tym że będzie reprezentował Polskę - oficjalne ogłoszenie w poniedziałek. Na pewno nie jestem to ja i piosenka 'Dokąd' (bo nikt nie dzwonił), ale jestem ciekawa czy wy uważacie że moja piosenka mogłaby się sprawdzić na Eurowizji?" - komentowała.

Utwór "Dokąd" to najnowsza propozycja Sary Chmiel. Wokalistka napisała piosenkę wraz ze swoim mężem Gromeem, z którym od lat współpracuje muzycznie, pisząc utwory dla innych artystów. Tekst początkowo w języku angielskim napisała sama wokalistka, natomiast polską wersję tekstu napisały Siostry Melosik, które znane są z współpracy m.in z Anią Dąbrowską.

Sara Chmiel i jej przygoda na Eurowizji. Wystąpiła na niej w 2018 roku

Niewiele osób wie, ale Sara Chmiel ma za sobą już eurowizyjny epizod. Nie jako uczestniczka, ale członkini zespołu Gromee'ego. Polski producent w tamtym czasie pojechał na Eurowizję razem ze Szwedem Lucasem Meijerem i utworem "Light Me Up". Oprócz Sary Chmiel do Lizbony Gromee zabrał również m.in. Kasię Dereń, Mahon Moin i gitarzystę Christiana Rabba.

Gromee w 2018 roku zakończył przygodę na Eurowizji w półfinale, zajmując w nim 14. miejsce.