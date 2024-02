W poniedziałek (19 lutego) TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna. Wokalistka przedstawiła się również widzom "Pytania na Śniadanie" i opowiedziała o najnowszym wyzwaniu.

Jak ujawniono na eurowizja.org, decyzję o wyborze Polki na Eurowizję podjęło pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak oraz Dagadana i Kayah utworem z filmu "Chłopi".



Luna ujawnia pierwsze plany dotyczące Eurowizji. "Nie wiem, co na to telewizja"

Krótko po ogłoszeniu decyzji i występie w "Pytaniu na śniadanie", Luna miała okazję rozmawiać z Pauliną Sawicką z RMF FM. To jej zdradziła pierwsze kulisy tego, co planuje na Eurowizji.

"Czuję absolutną radość i absolutne szczęście. Muszę przyznać, że to było ogromne moje marzenie od wielu lat, żeby pojechać na ten konkurs, ale do ostatniej chwili nie spodziewałam się, że to będę ja i że to będzie właśnie teraz" - mówiła.

"Do ostatniej chwili nie wierzyłam. Dopiero teraz wyszliśmy z 'Pytania na śniadanie' i dopiero teraz, jak zobaczyłam jakieś artykuły, to dotarło do mnie, że już nie ma zmiany, już nie ma odwrotu" - dodała.

Jak będzie wyglądał natomiast występ Luny? Wokalistka zdradziła pierwsze szczegóły swoich planów. Artystka chce spektakularnego show na scenie.

"Mam taki szalony pomysł, bo ja uwielbiam ogień... Nie wiem, co na to telewizja i pirotechnika na ten motyw ognia, trochę jak w 'Igrzyskach śmierci' Jest taka scena, gdzie główna bohaterka się tak obraca i nagle płonie suknia. Jakbym ja była i wieżą, i suknią w tym samym momencie, i to by spłonęło, no to myślę, że byłoby fajnie" - stwierdziła.



Zdjęcie Luna polską kandydatką na Eurowizję 2024 / Niemiec / AKPA

Kim jest Luna?

Luna (naprawdę nazywa się Ola Wielgomas i na początku kariery występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem) ma w dorobku duety z eurowizyjnymi kontrkandydatami: Justyną Steczkowską ("Nie mój sen") i Marcinem Maciejczakiem ("Nie proszę o więcej"). Jak wyznała w rozmowie z K-Mag, jej pseudonim powstał z powodu dużego wpływu księżyca, który wokalistka odczuwa w swoim życiu. Ponadto przyznała, że zdarza jej się lunatykować.

Wokalistka urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, a od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Uczyła się w PSM I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim (klasa skrzypiec), a w 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

ej poważne zawodowe kroki rozpoczęły się od współpracy z wytwórnią Kayax w 2018 roku w ramach projektu "My Name is New", wtedy też powstał jej debiutancki singel "Na wzgórzach niepokoju". W czerwcu 2019 roku ukazał się jej singel "Zastyga", a jeszcze tego samego roku wystąpiła m.in. podczas Pol'and'Rock Festival.

W lutym 2020 roku za sprawą współpracy z Michałem "Foxem" Królem, powstała piosenka "Luna" zwiastująca nową drogę artystyczną wokalistki. Następnie wydała piosenkę "Serca przemokną" oraz "Zgaś".

W kwietniu 2022 r. artystka wypuściła debiutancki album "Nocne zmory". - Śpiewanie po angielsku ułatwia to wyjście za granicę. Dlatego też zdecydowałam się wydać tę EP-kę i dlatego też tworzę i po polsku, i po angielsku. Z tym materiałem anglojęzycznym chcę się otworzyć właśnie na zagraniczne rynki - opowiadała Luna w rozmowie z Interią.