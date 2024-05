Przypomnijmy, że tegoroczną reprezentantką Polski na Eurowizji była Luna z piosenką "The Tower", która ostatecznie w pierwszym półfinale konkursu zajęła 12. miejsce i nie awansowała do finału.

Luna wybrana została podczas wewnętrznych preselekcji, a o jej wyjeździe do Malmo zdecydowało pięcioosobowe jury.



Wokalistka pokonała w eliminacjach m.in. Justynę Steczkowską, Marcina Maciejczaka oraz Nataszę Urbańską. Jury oceniało 22 piosenki, w tym jedną - co było sporą niespodzianką - która należała do Edyty Górniak.

Wokalistka zgłosiła się do konkursu z numerem "I Remember" i ostatecznie zgarnęła 5 punktów od Piotra Klatta. Krótko po ogłoszeniu pełnych wyników, Górniak skomentowała swoją decyzję.

"No to już wiecie. To prawda. Nagrałam nowy, premierowy utwór, z okazji nadzwyczajnej, 30. rocznicy debiutu Polski na Eurowizji. Mojego debiutu na międzynarodowej scenie. [...] W ostatniej chwili zdecydowałam, żeby wysłać go do konkursu, za namową najbliższych mi osób. Zrobiłam to już niestety po czasie. Dosłownie przekroczyłam te wskazane daty i godziny" - komentowała.

"Nie wiem, w której punktacji mój utwór wziął udział, jeśli nie zgłosiłam go zgodnie z regulaminem. Ale mimo to, oczywiście dziękuję jurorom" - dodała, przy okazji, że piosenka oczywiście zostanie opublikowana.

Jeden z jurorów, Michał Hanczak, stwierdził natomiast, że Górniak nie naruszyła żadnych zasad, a piosenka zgłoszona została w odpowiednim terminie.



Edyta Górniak publikuje eurowizyjną piosenkę "I Remember"

Pod koniec maja, po kilku miesiącach wyczekiwania, do sieci trafiła w końcu nowa piosenka Górniak. Gwiazda stworzyła ją we współpracy z Luizą Ganczarską, wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów i producentką.

"Jeśli można trwać w kilku miejscach naszego życia równolegle, to mnie udaje się to poprzez Muzykę. Chyba tylko ona i zapachy potrafią przybliżać do siebie wspomnienia, tęsknoty i czułość Większość Świata, który znamy, odeszła. Ale jeszcze nie wszystko... Przytulam na spokojny sen Do usłyszenia we wtorek - zapowiadała nowy utwór diwa.

Edyta Górniak na Eurowizji. Minęło 30 lat od sukcesu polskiej gwiazdy

Nowy singel gwiazdy został wypuszczony w związku z 30-leciem jej występu na Eurowizji. Przypomnijmy, że Edyta Górniak do dziś jest autorką największego sukcesu Polski w konkursie.

W 1994 roku Polska zaliczyła oficjalny debiut w konkursie i jak się okazało wypadł on niezwykle okazale. Górniak zajęła w Irlandii, gdzie odbywał się konkurs, drugie miejsce z piosenką "To nie ja", zdobywając 166 punktów.

O możliwym powrocie piosenkarki na konkurs mówi się niemal każdego roku, gdy zbliża się czas wyboru reprezentanta. Górniak zgłosiła się do walki o ponowny wyjazd na Eurowizję w 2016 roku. Wzięła wtedy w preselekcjach organizowanych przez TVP, jednak diwa przegrała z Michałem Szpakiem i Margaret.