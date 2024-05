Eurowizja 2024 oficjalnie wystartowała 5 maja. Zmagania wykonawców rozpoczną się natomiast 7 maja i potrwają do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA.

W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.

Ile kosztuje Eurowizja 2024? Władze miasta ujawniły, ile przeznaczyły pieniędzy na imprezę

Organizacją corocznego konkursu Eurowizji zajmuje się miasto, które wyznaczone jest przez nadawcę zwycięskiego kraju. Gospodarza wspiera i kontroluje Europejska Unia Nadawców. To miasto ponosi największe koszty związane z przygotowaniem całego wydarzenia.

Oczywiście EBU oraz publiczny nadawca, w tym przypadku SVT, wspiera finansowo gospodarza konkursu. Ponadto zwycięski kraj w ramach możliwości, również może wspomagać miasto, które przyjmie wszystkich uczestników.

Jeszcze w 2023 roku władze miejskie Malmo ujawniły, że planują wydać 2,5 miliona euro na zorganizowanie Eurowizji.

Przewodnicząca rady miasta, Katrin Stjernfeldt Jammeh mówiła w wywiadzie dla Svergies Radio następująco: "Organizowaliśmy Eurowizję 10 lat temu, a przeprowadzone wyliczenia wskazały, że dochody z turystyki, czyli wartość dla miasta, wyniosły około 185 milionów szwedzkich koron (15,5 miliona euro)".

Pytana przez dziennikarza, czy Eurowizja to na pewno dobra inwestycja pieniędzy w trudnych gospodarczo czasach, Jammeh odpowiadała: "To mnóstwo pieniędzy, ale gdy podejmowaliśmy te przedsięwzięcie, była na to jednomyślna zgoda".

Warto dodać, że organizacja Eurowizji przez Liverpool w 2023 roku kosztowała miasto 2,3 miliona euro. Ostatnim razem, gdy Szwedzi byli gospodarzami konkursu, czyli w 2016 roku, Sztokholm na imprezę przeznaczył aż 10 milionów euro, wykorzystując jedynie jego połowę.