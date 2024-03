Eurowizja 2024: Zaskakujące doniesienia o "ustawce". L.U.C. komentuje

Przypomnijmy, że w tym roku TVP zorganizowała wewnętrzne preselekcje. O wyborze polskiego kandydata na Eurowizję zadecydowało w głosowaniu pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: wokalistka Kasia Moś (reprezentantka Polski na Eurowizję 2017), Piotr Klatt (niegdyś szef festiwalu w Opolu i polskich preselekcji do Eurowizji), Michał Hanczak (dziennikarz Radia Eska), Konrad Szczęsny (prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska) i Łukasz Pieter (dyrektor muzyczny Radia ZET).

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja wokalistki o pseudonimie Luna - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak ("Midnight Dreamer") oraz Dagadana i Kayah z utworem z filmu "Chłopi". Mowa o piosence "Jesień - Tańcuj" ( posłuchaj! ) przygotowanej przez Łukasza "L.U.C." Rostkowskiego, Rebel Babel Film Orchestra, Laboratorium Pieśni oraz grupę Tęgie Chłopy.

Już po ogłoszeniu wyników jedna z pominiętych kandydatek - Izabela Zabielska (jej piosenka "Nowhere To Go" otrzymała 8 pkt.) - w rozmowie z Pomponikiem stwierdziła, że "Eurowizja zawsze jest ustawiona".

Eurowizja 2024. L.U.C. komentuje "ustawkę"

Do tych słów odniósł się L.U.C. zapytany przez Pudelka.

"To jest na pewno konkurs, na którym bardzo wielu zależy i z pewnością wygrywają też ci, którym zależy. Moje podejście było bardzo spokojne. Nie wydzwaniałem do ludzi, nie robiłem żadnego lobbingu. Jestem przekonany, że każda nagroda ma swój lobbing, więc na pewno ten, kto lobbuje, stara się, kombinuje, ma większe szanse. Tak jest z wszystkim, tak jest z Oscarami i każdą nagrodą na świecie. Myślę, że to jest naturalne. Nie tyle, że to jest ustawione, ale po prostu chodzi o to, że ludzie kombinują i ten, kto ma większe możliwości, czas, energię, talent, ten wygrywa. Ja mam zaufanie, że ktoś, kto ma talent, został wybrany, komuś zależało - więc świetnie, jest szansa na to, że zrobi to doskonale" - skomentował.

"Trzeba mieć miłość do ludzi i zaufanie, a to czy ustawione czy nie... Do mnie doszły jakieś słuchy, że ustawione głosowanie. Ale no, okej, po prostu pokora i spokój" - dodał twórca muzyki do filmu "Chłopi", który był polskim kandydatem do Oscara (ostatecznie nie otrzymał nominacji).

Łukasz Rostkowski zamierza w konkursie trzymać kciuki za Lunę, a zgłoszenie do polskich preselekcji wysłał za namową swoich fanów. Dodajmy, że soundtrack okazał się wielkim sukcesem (m.in. Orły za najlepszą muzykę, Złota Płyta, w serwisach streamingowych ma ponad 50 mln odsłuchów).

Kolejne koncerty w prestiżowych filharmoniach odbędą się w Poznaniu (23 marca, Sala Ziemi), Bielsku-Białej (14 kwietnia, Cavatina), Lublinie (21 kwietnia, CSK) i Łodzi (22 kwietnia, Teatr Wielki).

"Chłopi": Kim jest L.U.C.?

Łukasz L.U.C. Rostkowski - producent muzyczny, wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz reżyser wideoklipów i koncertów, nagrodzony m.in. Paszportem Polityki, Mateuszem Trójki, Wrocławską Nagrodą Muzyczną, nagrodą Ale Sztuka, Ślizgerem, Brylantami Dolnośląskimi i dwukrotnie Yachem.



"Ścieżka dźwiękowa do 'Chłopów' to dla mnie piękny prezent na 20-lecie twórczości. Wielka przygoda tworzona z niezwykle utalentowaną ekipą filmowców oraz muzyków, kapel, zespołów i solistów. Chciałem stworzyć szerokie kompendium słowiańskiej muzyki folkowej w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru tej produkcji. Z całego serca dziękuję DK Welchman i Hugh Welchmanowi [reżyserzy "Chłopów"] za cztery lata akademii filmowej. Zaprosiliśmy tu wielu różnych muzyków, którzy od lat poświęcają się z wielkim oddaniem muzyce tradycyjnej. Spotkaliśmy tu folk z muzyką filmową i transową. Idea Rebel Babel polega na angażowaniu lokalnych muzyków, więc przy okazji koncertów chcemy zapraszać kolejne niezwykłe kapele i regionalne zespoły pieśni i tańca, które będą mogły zaprezentować swoje regionalne brzmienia" - podkreślał Łukasz "L.U.C." Rostkowski.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2024?

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) został podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 i 9 maja. Polska wystąpi w pierwszym z nich. Finał zaplanowano na 11 maja.