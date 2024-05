68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen odbywa się w Malmö. Szwecja jest gospodarzem konkursu w wyjątkową rocznicę - 50 lat temu triumfowała ABBA z wielkim hitem "Waterloo". W tym kraju konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem; Szwedzi odnoszą też wielkie sukcesy. W sumie reprezentanci tego państwa wygrywali aż siedmiokrotnie, co jest rekordem na równi z Irlandią.

Od zeszłego roku Eurowizja ma uniwersalny slogan "United by Music" (Zjednoczeni muzyką). W roli prowadzących występują prezenterka Petra Mede (prowadziła już Eurowizję 2013 i 2016) oraz kanadyjska aktorka pochodzenia szwedzkiego Malin Akerman (ma w dorobku role w m.in. "Watchmen: Strażnicy", "Narzeczony mimo woli", "Bractwo Bang Bang" i "Rock of Ages").

Wideo Eurovision Song Contest 2024: Grand Final (Live Stream)

Eurowizja 2024 - finał. Kto jest głównym faworytem?

Sobotni finał odbywa się w cieniu skandalu. Reprezentant Holandii Joost Klein decyzją Europejskiej Unii Nadawców został wykluczony. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło po czwartkowym półfinale. Skargę na wokalistę złożyła członkini ekipy produkcyjnej.



"Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania podczas naszego wydarzenia i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom Konkursu. W świetle tego zachowanie Joosta Kleina wobec członka zespołu uznaje się za naruszenie zasad Konkursu" - przekazali organizatorzy.

Pozostali uczestnicy zachowali swoje wcześniej ustalone numery - widzowie z Holandii będą mogli również głosować w finale.

Sobotni koncert rozpoczął szwedzki wokalista, aktor i prezenter Björn Skifs, dwukrotny uczestnik Eurowizji (1978, 1981). Poza finalistami w trakcie wystąpią również Alcazar ("Crying at the Discoteque"), Carola, Perelli i Conchita Wurst ("Waterloo" w hołdzie dla grupy ABBA) oraz zwyciężczyni Eurowizji 2023 - Loreen (nowy singel "Forever" i ubiegłoroczna piosenka "Tattoo").

Jeszcze przed startem występów finalistów ruszyło głosowanie. Zgodnie z regulaminem nie można głosować na przedstawicieli swoich krajów. Jako pierwsi na scenie pojawili się bracia bliźniacy Marcus & Martinus ("Unforgettable" - sprawdź! ). Co ciekawe, choć na świat przyszli w Norwegii, w tym roku reprezentują gospodarzy - Szwecję.

Przypomnijmy, że w wielkim finale nie pojawi się reprezentantka Polski Luna z piosenką "The Tower" ( sprawdź! ). O tym, które miejsce ostatecznie zajęła we wtorkowym półfinale dowiemy się dopiero po zakończeniu sobotniego koncertu.

Eurowizja 2024 - kolejność występów w finale (miejsce 5. przypadło zdyskwalifikowanemu Joostowi Kleinowie z Holandii):

1. Marcus & Martinus (Szwecja) - "Unforgettable"

2. alyona alyona & Jerry Heil (Ukraina) - "Teresa & Maria"

3. Isaak (Niemcy) - "Always On The Run"

4. Tali (Luksemburg) - "Fighter"

6. Eden Golan (Izrael) - "Hurricane"

7. Silvester Belt (Litwa) - "Luktelk"

8. Nebulossa (Hiszpania) - "Zorra"

9. 5miinust and Puluup (Estonia) - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Bambie Thug (Irlandia) - "Doomsday Blue"

11. Dons (Łotwa) - "Hollow"

12. Marina Satti (Grecja) - "Zari"

13. Olly Alexander (Wielka Brytania) - "Dizzy"

14. Gate (Norwegia) - "Ulveham"

15. Angelina Mango (Włochy) - "La Noia"

16. Teya Dora (Serbia) - "Ramonda"

17. Windows95man (Finlandia) - "No Rules!"

18. Iolanda (Portugalia) - "Grito"

19. Ladniva (Armenia) - "Jako"

20. Silia Kapsis (Cypr) - "Liar"

21. Nemo (Szwajcaria) - "The Code"

22. Raiven (Słowenia) - "Veronika"

23. Baby Lasagna (Chorwacja) - "Rim Tim Tagi Dim"

24. Nutsa Buzaladze (Gruzja) - "Firefighter"

25. Slimane (Francja) - "Mon Amour"

26. Kaleen (Austria) - "We Will Rave".