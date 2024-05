Władze trzeciego co do wielkości miasta Szwecji spodziewają się 100 tys. fanów konkursu Eurowizji. Malmö promuje się jako miasto otwartości, różnorodności kulturowej oraz zrównoważonego rozwoju. "Nasi mieszkańcy pochodzący ze 180 krajów witają gości z 80 państw świata" - podkreśliła koordynatorka Malmö ds. Eurowizji 2024 Karin Karlsson.

Jak przekazała PAP Karlsson, Polacy znajdują się w pierwszej dziesiątce narodowości, które zakupiły bilety na widowni w hali Malmö Arena w dzielnicy Hyllie. Najwięcej spodziewanych jest Szwedów (34 proc.) następnie Brytyjczyków, Duńczyków, Niemców i Amerykanów.

Eurowizja 2024: Podwyższone środki bezpieczeństwa

Tegoroczny finał Eurowizji odbywa się jednak w cieniu zagrożeń. Policja w wewnętrznym raporcie, cytowanym przez szwedzką telewizję SVT, jako wyzwanie wskazała zapewnienie bezpieczeństwa w związku ze zgłoszonymi demonstracjami, na których może pojawić się 20 tys. osób.

W dokumencie za inne ryzyko związane z masową imprezą, której częścią są bezpłatne koncerty plenerowe w parku, uznano terroryzm. W Szwecji od sierpnia ubiegłego roku utrzymuje się czwarty wysoki poziom zagrożenia w pięciostopniowej skali. Jesienią w Brukseli w zamachu zginęło dwóch szwedzkich kibiców mających na sobie koszulki narodowej drużyny.

Na ulicach miasta porządku pilnują mundurowi wyposażeni w długą broń. Część miasta przypomina twierdzę, w części sektorów nie można nosić toreb ani plecaków. Nad miastem wprowadzono zakaz przelotów dronów, wyjątek dotyczy jedynie policji, która w ten sposób nadzoruje rozwój sytuacji.



Obawy budzi przestępczość zorganizowana, w tym opisywane przez media walki gangów. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do eksplozji przed blokiem w dzielnicy Kirseberg. Prawdopodobnie podłożono tam granat.



Według policji w związku z Eurowizją może dojść cyberataków, dezinformacji oraz prób przejęcia sygnału telewizyjnego.



Jednocześnie służby zapewniają, że w Malmö można czuć się bezpiecznie. "Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - zapewnił Per Engstroem z szefostwa szwedzkiej policji.

Eurowizja 2024: Luna z Polski walczy o finał

We wtorkowym półfinale na scenie zaprezentują się m.in. reprezentantka Polski Luna ("The Tower"), zaliczani do głównych faworytów całego konkursu Baby Lasagna z Chorwacji ("Rim Tim Tagi Dim") oraz duet Jerry Heil i alyona alyona z Ukrainy ("Teresa & Maria"), a także Silvester Belt z Litwy ("Luktelk"), Bambie Thug z Irlandii ("Doomsday Blue") i Windows95man z Finlandii ("No Rules!").