Dominik Dudek pochodzi z Młynnej koło Limanowej. Przed zdobyciem popularności pracował w firmie budowlanej swojego ojca i mieszkał w Krakowie.

Zwycięzca "The Voice of Poland" od wielu lat próbuje zaistnieć na scenie muzycznej. Do tej pory udawało się to z różnym skutkiem. Dominik Dudek ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach.

"Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".

Dominik Dudek u boku autora wielkiego hitu. Promował jego zespół

Przed "The Voice of Poland" Dudek spełniał się w zespole Redford. Na Youtube można odnaleźć sporo ich piosenek, a najpopularniejszym singlem grupy jest numer "Drzazgi" (20 tys. wyświetleń). Piosenkę "On My Own" Dudek wykonał podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland".

Jeszcze wcześniej na talencie Dudka poznał się szkocki wokalista i producent Edwyn Collins, który w przeszłości nagrał światowy przebój "A Girl Like You". Jednak współpraca z nim nie przyniosła oczekiwanych efektów.



Dominik Dudek i jego dziewczyna. Poznali się w internecie

W "The Voice of Poland" Dominik Dudek przyznał, że różne niepowodzenia skłaniały go nawet do zakończenia przygody z muzyką. Jednak do zgłoszenia się do talent show i spróbowania raz jeszcze zachęciła go dziewczyna, Ola, którą wokalista poznał w sieci.

"To wszystko przez moją dziewczynę, ona mnie namówiła, abym zgłosił się do 'The Voice of Poland'. Wysłała za mnie zgłoszenie" - mówił w "Pytaniu na Śniadanie".

Przyjście do programu dla wokalisty zakończyło się sukcesem. Podczas przesłuchań w ciemno zachwycił trenerów, trafił do drużyny Tomsona i Barona i jego kariera ruszyła. Dominik bez problemów dotarł do finału, po drodze prezentując singel "Wydaje się".

Dominik Dudek dzięki wygranej w "The Voice of Poland" zgarnął kontrakt płytowy z Universal Music, 50 tys. złotych, możliwość występu na Festiwalu w Opolu i statuetkę "najlepszego głosu Polski".



Jak sam przyznał, część nagrody przeznaczył, na wakacje z ukochaną. Reszta poszła na promocję jego muzyki.



Zdjęcie Dominik Dudek z dziewczyną / ForumGwiazd / Getty Images

Dominik Dudek zgłosił się na Eurowizję z piosenkę "Be Good"

Zachęcony ostatnimi sukcesami, Dudek zgłosił się do preselekcji Eurowizji z utworem "Be Good".

Dominik jest autorem słów oraz współautorem muzyki. Za produkcję kawałka odpowiada Patryk Kumór i Dominic Wojtaszek-Buczkowski, czyli Hotel Torino, autorzy oraz współautorzy eurowizyjnych przebojów Roksany Węgiel (1. miejsce), Viki Gabor (1. miejsce), Sary James (2. miejsce) oraz Alicji Szemplińskiej (Eurowizja 2020).

- "Be Good", jak sama nazwa mówi, jest o byciu dobrym. Jej przekaz jest bardzo prosty. Bardzo chciałbym, żeby ludzie sobie wzięli do serca te dwa, bardzo proste słowa i po prostu byli dobrzy. Bo jak wiemy, dużo teraz złych rzeczy się dzieje na świecie - wojny, kataklizmy i tak dalej. Po prostu bądźmy dobrzy i będzie lepiej - mówił Interii.



Clip Dominik Dudek Be Good

Dominik Dudek i czapka. Duet nierozłączny

Przez cały "The Voice of Poland" widzowie zastanawiali się, dlaczego Dominik Dudek występuje w czapce. W finale programu Baron usilnie przekonywał wokalistę, aby ten zdjął nakrycie głowy, co ostatecznie się stało.

- Nic tam nie mam, nic nie chowam. Ale to fakt, że ludzie na ulicy zaczepiają mnie mówiąc: "Dominik, no pokaż co tam masz w końcu". Cały czas na Instagramie dostaję komentarze: "No dawaj, ściągnij tą czapkę w końcu". Ja się do niej już przyzwyczaiłem, ubieram ją tak, jak spodnie rano, gdy wychodzę z domu. Mimo wszystko myślę, że to fajne, że gdy ludzie widzą brązową czapkę, to mnie przez nią kojarzą na ulicy. Dobrze mieć taki rozpoznawalny element - mówił Interii.

Poniżej możecie zobaczyć, jak Dominik wygląda bez czapki

Kto pojedzie na Eurowizję 2023 z Polski?

Do walki z Dominikiem Dudkiem o wyjazd do Liverpoolu na Eurowizję staną: Alicja Szemplińska, Felivers, Kuba Szmajkowski, Blanka, Jann, Maja Hyży, Jan Majewski oraz Ahlena i Natasza Urbańska. Preselekcje odbędą się o 27 lutego o 17:30 i będą transmitowane w TVP1.