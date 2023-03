Jak podają Wirtualne Media, OGAE Polska nadal nie uzyskało odpowiedzi od prezesa TVP, Mateusza Matyszkowicza. "TVP postanowiła nie odpowiadać, co też może być wskazówką dla opinii publicznej" - ocenia Konrad Szczęsny, prezes stowarzyszenia.

Sprawa dotyczy zorganizowanego 26 lutego tego roku koncertu preselekcyjnego, "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". Transmitowany w TVP1 koncert miał na celu wybranie kandydata Polski na tegoroczną Eurowizję. Z 300 zgłoszeń wybrano dziesięciu artystów - oceniali je zgromadzeni w studiu jurorzy oraz publiczność. Najwięcej od jurorów, czyli 12 punktów, otrzymała Blanka i jej piosenka "Solo" - w głosowaniu widzów zajęła natomiast drugie miejsce.

Clip Blanka Solo

Dzięki temu zwycięstwu wkrótce powalczy w półfinałach do konkursu, który ma odbyć się w maju w Liverpoolu. Duże kontrowersje wzbudził jednak sposób wyboru polskiego kandydata, a media eurowizyjne, które skupiają miłośników imprezy wystosowały specjalny list do Mateusza Matyszkowicza. W nim zadali kilka pytań i podzielili się niepokojem związanym z wyborem Blanki w preselekcjach.

"Naszym zdaniem doszło do złamania Regulaminu TVP i wystąpienia szeregu wątpliwości etycznych towarzyszących wydarzeniu, które było transmitowane przez TVP1 w dniu 26 lutego br. Może to stać się przesłanką do podważenia dokonanego wyboru i bez względu na wszystko stało się już kolejnym powodem obniżającym rangę TVP i naszego kraju" - brzmi fragment listu podpisany przez zarząd OGAE Polska, kierownictwo Eurowizja.org, przedstawicieli Dziennika Eurowizyjnego, "Misja Eurowizji" "Dobry wieczór Europo" czy "Let’s talk about ESC".

Autorzy listu domagają się od TVP opublikowania "indywidualnych wyników głosowania jurorów i telewidzów, w tym liczby głosów, które spłynęły na poszczególnych uczestników w wyniku głosowania SMS, poddanych audytowi niezależnej firmy zewnętrznej, kryteriów doboru gremium oceniającego utwory i prezentacje, a także zbadania niezależności jurorów względem uczestników".