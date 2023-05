Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".

W sobotnim wielkim finale (początek godz. 21) wystąpi 26 uczestników - 20 awansowało z obu półfinałów, pozostała szóstka to reprezentanci tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy wpłacają najwięcej do kasy organizującej konkurs Europejskiej Unii Nadawców - EBU) oraz Ukraina, czyli zwycięzcy z 2022 r.

Eurowizja 2023: Blanka walczy w finale. Kiedy zaśpiewa "Solo"?

W wyniku losowania po drugim półfinale reprezentująca Polskę Blanka z utworem "Solo" trafiła do pierwszej części finału - razem z przedstawicielami m.in. Albanii, Austrii, Cypru i Estonii. Ostatecznie ustalono, że polska wokalistka na scenie pojawi się już jako czwarta z kolei. Przed nią zaprezentuje się Remo Forrer (Szwajcaria) z piosenką "Watergun", a po Blance wystąpi Luke Black (Serbia) z utworem "Samo Mi Se Spava". Typowana na główną faworytkę do zwycięstwa - Loreen ze Szwecji ("Tattoo") - pojawi się jako dziewiąta.

"Przygotowania są bardzo intensywne. Jedną ręką próbujemy wrzucać kontent do mediów społecznościowych, drugą trzymam mikrofon i udzielam wywiadu. Emocje są niesamowite. Mam nadzieję, że numer cztery, z którym startuję, będzie bardzo szczęśliwy" - opowiada Blanka w TVP.

"Wstajemy rano, pakujemy się do autokaru całą ekipą i przyjeżdżamy do garderoby. Rozkładamy się, robimy taki swój domek: oklejamy cyrkoniami drzwi i zaczynamy przygotowania z nauczycielami śpiewu (teraz robię to online). Potem jest rozgrzewka ciała z moimi kochanymi tancerzami i ukochaną choreografką Pauliną. Następnie przygotowujemy włosy, make up i wszystko naraz" - dodaje niespełna 24-letnia wokalistka.

Osoby zaangażowane w konkurs tworzą wielką eurowizyjną rodzinę. Polka zdradziła, z kim trzyma się najbliżej.

"Najbardziej jesteśmy w kontakcie z Alessandrą z Norwegii, jest wspaniała. Na próbach zakumplowałam się z reprezentantką Francji La Zarrą, która jest cudowna. Liczę na wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście ze mną podczas tej wspaniałej przygody" - podkreśla Blanka.



Przypomnijmy, że zwycięzca Eurowizji zostanie wybrany głosami krajowych jury oraz telewidzów (za pośrednictwem aplikacji - nie można oddawać głosów na reprezentanta swojego kraju). W tym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość głosowania przez Resztę Świata (fani spoza państw, które biorą udział w konkursie). Głosy Reszty Świata będą miały wagę z jednego kraju.

Punktację od polskiego jury przekaże prezenterka TVP Ida Nowakowska.



W TVP z Liverpoolu komentuje Aleksander Sikora, którego z Warszawy przy sylwetkach uczestników wspiera Marek Sierocki.

Eurowizja 2023 - lista startowa finału:

1. Teya and Selena (Austria) - "Who the Hell is Edgar?"

2. Mimicat (Portugalia) - "Ai Coração"

3. Remo Forrer (Szwajcaria) - "Watergun"

4. Blanka (Polska) - "Solo"

5. Luke Black (Serbia) - "Samo mi se spava"

6. La Zarra (Francja) - "Évidemment"

7. Andrew Lambrou (Cypr) - "Break a Broken Heart"

8. Blanca Paloma (Hiszpania) - "Eaea"

9. Loreen (Szwecja) - "Tattoo"

10. Albina and Familja Kelmendi (Albania) - "Duje"

11. Marco Mengoni (Włochy) - "Due Vite"

12. Alika (Estonia) - "Bridges"

13. Käärijä (Finlandia) - "Cha Cha Cha"

14. Vesna (Czechy) - "My Sister's Crown"

15. Voyager (Australia) - "Promise"

16. Gustaph (Belgia) - "Because of You"

17. Brunette (Armenia) - "Future Lover"

18. Pasha Perfeni (Mołdawia) - "Soarele si luna"

19. Tvorchi (Ukraina) - "Heart of Steel"

20. Alessandra (Norwegia) - "Queen of Kings"

21. Lord Of The Lost (Niemcy) - "Blood & Glitter"

22. Monika Linkyte (Litwa) - "Stay"

23. Noa Kirel (Izrael) - "Unicorn"

24. Joker Out (Słowenia) - "Carpe Diem"

25. Let 3 (Chorwacja) - "Mama ŠČ!"

26. Mae Muller (Wielka Brytania) - "I Wrote a Song" .