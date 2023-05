Przypomnijmy, że Blanka z piosenką "Solo" wygrała tegoroczne eliminacje do Eurowizji , pokonując m.in. Janna oraz Dominika Dudka. Jej ostateczny triumf wzbudził jednak ogromne kontrowersje.

Fani Janna twierdzili, że TVP wpłynęła na wybór Blanki głosami jury, a podczas samych eliminacji miało dojść do licznych nieprawidłowości. Sprawę próbowali wyjaśnić też dziennikarze na co dzień zajmujący się Eurowizją, jednak TVP w tej sprawie nie wydała żadnego komunikatu, ani nie odpowiedziała na żaden zarzut dotyczący potencjalnego oszustwa.

Conchita Wurst komentuje eliminacyjny występ Blanki

Występ Blanki z eliminacji do Eurowizji, który w kolejnych tygodniach stał się memem, skomentowała przed konkursem w Liverpoolu Conchita Wurst , austriacka draq queen, która wygrała w 2014 roku konkurs z piosenką "Rise Like a Phoenix".

"Myślę, że to, co mogłoby pomóc temu występowi, to odrobina ognia. Każdy ruch jest tu bardzo gładki, nie ma w tym nic ostrego" - zauważyła Conchita w materiale, w którym wspólnie z przyjacielem ogląda wykonanie "Solo".

"Słuchaj, Blanka... Nie mam wątpliwości, że ty jesteś kochaną osobą i nie mogę się doczekać, aż będziesz mogła doświadczyć tej pięknej przygody na Eurowizji. Ciesz się tym" - dodała.



Blanka dodała więcej "ognia" do występu?

Nagranie ukazało się jeszcze przed próbą uczestniczki przed Eurowizją, na której miała zaprezentować się zdecydowanie lepiej. Wokalistka awansowała w notowaniach bukmacherów na miejsce dające awans do finału.

Zachwyceni pierwszą próbą Blanki byli przedstawiciele największego eurowizyjnego serwisu - Wiwibloggs - którzy przyznali, że Polka "w końcu się obudziła". Chwalono jej ruch sceniczny oraz wygląd.

"Kiedy weszła na scenę to miałem wrażenie, że pojawiła się tu Miss Polski, Miss Universe. A potem mamy taneczny przerywnik" - komentował William Lee Adams, który porównał fragment występu do tego, który na scenie podczas zeszłorocznej Eurowizji zaprezentowała Chanel z Hiszpanii. Przypomnijmy, że choreografią w tym roku nie zajmuje się Agustin Egurrola, ale Paulina Maciejewska.

"Widzieliśmy jedynie fragment, ale myślę, że będzie wyglądało to znakomicie przed kamerą - z jej energią, wigorem" - komentował. Dziennikarz zachwycał się też gestami, które Blanka wykonywała rękami.