Smolasty w ostatni wtorek (4 kwietnia) był gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Pod koniec odcinka rozmowa zeszła na jego byłą partnerką Blankę i jej udział na Eurowizji. Wokalista ocenił poziom "Solo". Miał do niego tylko jedno zastrzeżenie.

"Umie śpiewać, ma fajny głos. Jestem ortodoksem, jeśli chodzi o Eurowizję . Dobrze jej życzę, uważam, że piosenka ‘Solo’ jest fajnym radiowym numerem. Natomiast nie jest piosenką na Eurowizję" - stwierdził. Jednocześnie dodał, że sam polecił ją Warnerowi jako artystkę wartą zakontraktowania.

Jednocześnie Smolasty dodał też, że numer Janna "Gladiator" też nie nadawałby się na Eurowizję. "Uważam, że Jann jest super indie alternatywnym artystą, ale jego piosenka również nie jest na Eurowizję" - komentował.



Na koniec Smolasty zdradził, co powinien mieć idealny polski reprezentant na Eurowizję.

"Eurowizja to jest batalią państw, o to, kto ma fajniejszy kulturowo-etniczny klimat. Polskę powinna reprezentować artystka lub artysta, którzy śpiewają piosenkę po polsku. Eurowizja polega teraz na tym, kto zrobi lepszy amerykański hit, dla mnie to nie ma sensu" - dodał.

Krótki związek Smolastego i Blanki. Wystąpiła w jego teledysku

O związku autora kilku polskich przebojów oraz wokalistki i byłej uczestniczki "Top Model" plotkowano od początku 2022 roku. Ostatecznie Smolasty potwierdził związek z Blanką w teledysku "Pijemy za lepszy czas" z maja 2022 roku, gdzie przytulali się oraz całowali.

Ich związek nie trwał jednak zbyt długo. Pod koniec roku media informowały o tym, że Smolasty ma już nową dziewczynę. Kolejną wybranką jego serca została inna uczestniczka "Top Model" - Nicole Akonchong.

Sama Blanka wypowiedziała się o rozstaniu z wokalistą krótko przed eliminacjami do Eurowizji.

Clip Smolasty Pijemy za lepszy czas - & 730Huncho

"Rozstania nie odczułam negatywne, a wręcz odbieram je pozytywnie. Między nami zawsze wszystko było okej i nadal jest, mamy świetny kontakt. Ja wspieram jego, a on trzyma kciuki za mnie. Jesteśmy w takim zdrowym, przyjacielskim kontakcie. Mamy bardzo dobrą relację" - mówiła Plejadzie.



Blanka na Eurowizji

Eurowizja odbędzie się w tym roku w Liverpoolu w dniach 9-13 maja. Blanka na początek wystąpi w drugim półfinale (11 maja). W ramach przygotowań do konkursu Polka odwiedzi jeszcze Wielką Brytanię, Amsterdam i Madryt.