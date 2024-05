Jubileuszowa, 20. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" , powoli zbliża się do wielkiego finału. Po siedmiu odcinkach faworytką do zwycięstwa jest Maria Tyszkiewicz (142 punkty). Za jej plecami znajdują się Filip Lato (139) i Mateusz Ziółko (135).

Listę uczestników - finalistów poprzednich odsłon show Polsatu - uzupełniają Katarzyna Skrzynecka, Stefano Terrazino, Kacper Kuszewski, Barbara Kurdej-Szatan i Aleksandra Szwed.

Ich metamorfozy i sceniczne popisy oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Piotr Gąsowski, który przez 17 edycji współprowadził show w parze z Maciejem Dowborem (obecnie towarzyszy mu Maciej Rock). W jubileuszowej edycji pojawił się też nowy trener, który przygotowuje uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem 2. edycji muzycznego show, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim. Znamy go również z wielu ról filmowych serialowych i teatralnych.

Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment piątkowego odcinka (początek godz. 20:05). Mateusz Ziółko wcielił się tym razem w Teddy'ego Swimsa w jego przeboju "Lose Control" ( sprawdź! ). "To jest taki gość, który czasem śpiewa. W przerwach swoich ozdobników" - mówi o nim Mateusz.

Robert Janowski zgodnie z tytułem piosenki "stracił kontrolę" - oszalał, skacząc i gwiżdżąc na palcach.

"Jestem zachwycony! Śpiewać mi się chce, żyć mi się chce. To co widziałem, to są Himalaje, to są szczyty, to jest mistrzostwo świata! Mam słowotok teraz, ale to ze szczęścia. To są hormony szczęścia. To było tak rasowe. Jesteś Teddy Swimsem. Jesteś wszystkim w tej piosence. To jest piosenka, która została dla ciebie napisana. To było światowe wykonanie. Brawo!" - podsumował.

Kim jest Teddy Swims?

Wokalista przyszedł na świat 25 września 1992 roku. Jaten Collin Dimsdale (to jego prawdziwe nazwisko) dorastał w Conyers w stanie Georgia. Muzyką na wczesnym etapie życia zainteresował go ojciec, który zapoznał syna z twórczością kultowych amerykańskich piosenkarzy, takich jak Marvin Gaye, Stevie Wonder czy Al Green. W dzieciństwie wokalista był wielkim miłośnikiem futbolu amerykańskiego - dyscyplinę tę uprawiał przez ponad dekadę. Jeden z licealnych nauczycieli Jatena dostrzegł u niego przejawy muzycznego talentu i zasugerował mu, by dołączył do chóru oraz szkolnego teatru. To właśnie tam zdobywał on pierwsze doświadczenia sceniczne, występując w musicalach i adaptacjach sztuk Szekspira. W międzyczasie zaczął uczyć się gry na różnych instrumentach, m.in. na pianinie i ukulele.

Artysta rozpoczął karierę muzyczną, dołączając do różnych zespołów z Atlanty, w tym do wykonującej alternatywnego rocka formacji WildHeart oraz post-hardcore'owej grupy Eris. Przez pewien czas był on także wokalistą zespołu Elefvnts, który gra muzykę z pogranicza progresywnego rocka, R&B i soulu. Na początku 2019 roku Dimsdale dołączył do swojego przyjaciela Addy'ego Maxwella, wraz z którym supportował na scenie Tylera Cartera. Jaten zaczął wówczas występować pod pseudonimem Teddy Swims.

Piosenka "Lose Control" zawdzięcza popularność platformie społecznościowej TikTok, a często używana przez użytkowników do filmików, w końcu przebiła się do radia. Po paru miesiącach, bo w marcu 2024 roku, utwór pochodzący z debiutanckiej płyty "I've Tried Everything but Therapy (Part 1)" zdobył 1. miejsce na prestiżowej liście magazynu "Billboard".