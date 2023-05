Blanka z piosenką "Solo" wystąpiła w finale Eurowizji 2023 jako czwarta. Podczas występu za jej plecami widoczne były tropikalne wizualizacje, a sama wokalistka pojawiła się na scenie w pomarańczowo-fioletowej stylizacji.

Polska wokalistka w końcowej klasyfikacji zajęła 19. miejsce na 26 finalistów zdobywając 93 punkty. Zaledwie 12 pochodziło od jurorów - Blankę zdecydowanie wyżej ocenili telewidzowie z całego świata. W ich głosowaniu była ósma z dorobkiem 81 punktów.

W najnowszym poście na Instagramie Polka podziękowała za okazane jej wsparcie.

"Byliście najlepszymi fanami, o których kiedykolwiek mogłam poprosić. To był wspaniały czas i nigdy go nie zapomnę" - napisała, nazywając Eurowizję "przygodą".

"Ja i moja ekipa pracowaliśmy bardzo ciężko, by jak najlepiej reprezentować nasz kraj. Jestem ogromnie wdzięczna za tak wiele głosów z całego świata. Zajęliśmy 3. miejsce w półfinale i 8. miejsce w finale w głosowaniu telewidzów. To więcej niż miałam nadzieję uzyskać. Dziękuję, kocham was" - dodała Blanka.

Z wpisu dowiadujemy się również, że już wkrótce pojawi się nowy singel Blanki, następca przeboju "Solo".

Na relacji wokalistka pochwaliła się wynikami, które osiągnęła jej piosenka na listach Spotify. W Polsce, Litwie, Bułgarii i na Łotwie eurowizyjny utwór trafił na sam szczyt.



