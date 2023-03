Przypomnijmy, że pod koniec lutego podczas preselekcji w TVP Blanka została wybrana na reprezentantkę Polski na Eurowizję 2023, która odbędzie się w Liverpoolu.

Sam wybór odbył się jednak w mocno kontrowersyjnych okolicznościach, a fani przegranego Janna zaczęli naciskać na TVP, aby odwołali Blankę i wysłali ich faworyta. Wątpliwości zgłaszają również m.in. dziennikarze prowadzący eurowizyjne media w Polsce.



Ci zarzucają TVP złamanie regulaminu eliminacji oraz zgłaszają wątpliwości etyczne, m.in. przy wyborze jurorów.



Głos na temat całej afery w długim poście zabrała Blanka, która przyznała, że krytyka sprawiła, w jej życiu jest więcej smutku niż radości.

"Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne. Jestem całym sercem z innymi uczestnikami. Zabrano mi piękny moment radowania się sukcesem, na który ciężko pracowałam" - wyznała autorka utworu "Solo".

Zamieszanie wokół eliminacji do Eurowizji odbija się na prognozach?

Na razie nie zapowiada się, aby Blanka miała zrezygnować z wyjazdu do Liverpoolu lub TVP zreflektowała się na temat wyboru kandydata. To wokalistka przygotowuje się na Eurowizję i to ona oceniana jest przez bukmacherów.

A ci nie są obecnie dla Polski zbyt łaskawi. Przed eliminacjami do Eurowizji nasz kraj zajmował w typach wysokie szóste miejsce, obecnie polska propozycja jest według aktualnych notowań na 20. miejscu. Szanse na zwycięstwo Blanki wynoszą według nich około 1 procent.



Czy Polska awansowałaby do finału? Na razie według notowań bukmacherów zajmuje miejsce w środku stawki w swoim półfinale.

Zwycięzcą Eurowizji w 2023 roku ma zostać Szwecja, która nie wybrała jeszcze swojego kandydata. W stawce liczą się również Finlandia, Czechy, Ukraina, Norwegia oraz Wielka Brytania (również na razie bez reprezentanta).