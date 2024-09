Przez kilka lat piosenkarka próbowała swoich sił w branży muzycznej, leż bezskutecznie. Śpiewała w chórkach, reklamach, a także pracowała przy dubbingach. Momentem kulminacyjnym w jej karierze okazał się rok 2006, kiedy w ręce słuchaczy został oddany utwór "Na kolana" . Kasia Cerekwicka wróciła wówczas na scenę w wielkim stylu i po dziś dzień jest to jeden z jej najpopularniejszych kawałków. Zyskała dzięki niemu rozgłos i w kolejnych latach swojej kariery pięła się ku sukcesowi.

Kasia Cerekwicka dziś jest mniej obecna na scenie niż w czasach swojej największej świetności. Mimo to wciąż pozostaje aktywna artystycznie. Kontakt ze swoimi fanami utrzymuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. To tam opublikowała ostatnio obszerny i szczery wpis, dotyczący albumu wydanego w 2020 r. Artystka wyjawiła, że wyniki sprzedaży krążka okazały się znacznie niższe niż tego oczekiwała.

"Kilka dni temu obchodziłam czwartą rocznicę wydania mojego ostatniego albumu, 'Pod skórą' . Płyta niestety przegrała z ówcześnie panującą sytuacją, a mnie zabrakło siły na promocję i walkę z trudną w tamtym czasie rzeczywistością. Do dziś zastanawiający wydaje się fakt, że z obserwujących mnie tutaj osób tak niewiele zdecydowało się na zakup mojej muzyki" - napisała Cerekwicka.

Piosenkarka wyjawiła, że zasmucił ją brak zainteresowania fanów ostatnim albumem. Mimo to stara się nie dołować, bo branża przygotowała ją na tego typu porażki. " Czy było/jest mi z tego powodu przykro: tak, bo włożyłam w tę płytę ogrom pracy i emocji! Na szczęście, jeśli chodzi o porażki, życie w tym temacie nieźle mnie już zaprawiło" - wyznała.

Gwiazda wyznała, z jakim problemem zmagają się muzycy. To się im kompletnie nie opłaca

"Żywię jednak nadzieję, że są pośród was jednostki, które doceniają fizyczną wartość płyty i zakupią choć kilka sztuk, zanim pozostały nakład trafi do niszczarki, bo właśnie tam trafi. Do końca miesiąca płyta będzie jeszcze dostępna w niektórych sklepach, potem znika, a wraz z nią cząstka mnie" - dodała szczerze wokalistka.