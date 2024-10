Niespełna 16-letnia Weronika Cugowska to jedyne dziecko Wojtka Cugowskiego i jego żony Krystyny Cugowskiej , specjalistki od terapii muzyką. Wnuczka Krzysztofa Cugowskiego swoją przygodę ze śpiewem zaczęła w 2020 roku, gdy jej mama ruszyła własną działalność ze studiem wokalnym Bluelife-Art .

"Muzyka to nie jest tylko różowy świat, są też ciemniejsze strony. Jeszcze nie wiemy, czy Weronika będzie się chciała zawodowo zajmować muzyką, ale niewątpliwie ma do tego predyspozycje" - komentował Wojtek Cugowski w "Dzień dobry TVN".

Dziewczyna do tej pory nagrała m.in. swoje wersje piosenek Eltona Johna, Michaela Jacksona, Zbigniewa Wodeckiego , Bonnie Raitt i Alannah Myles.

Z kolei Wojtek Cugowski - najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego , wieloletniego wokalisty Budki Suflera - w latach 1991-1995 był wokalistą grupy Tipsy Train . Później zaczął występować ze swoim młodszym o trzy lata bratem Piotrem Cugowskim , z którym założył istniejącą do 2019 r. formację Bracia . Synowie Krzysztofa Cugowskiego nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy . Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Po zawieszeniu grupy Bracia liderzy zajęli się swoimi solowymi karierami - Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał debiut zatytułowany po prostu "40". Był też trenerem w "The Voice of Poland" (2018), oceniał też uczestników "The Voice Senior" (trzecia i czwarta edycja).