Viki Gabor ponownie gra z WOŚP. Zdradziła, kto wygrał poprzednią licytację

W lipcu 2025 roku Viki Gabor ukończy dopiero 18 lat. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie wygraną w Eurowizji Junior oraz udział w programie " The Voice Kids ". Co więcej, wydała już trzy albumy studyjne, a ostatni zatytułowany "Terminal 3" swoją premierę miał w 2024 roku. Piosenkarka regularnie dzieli się również nagraniami z koncertów oraz codziennego życia w mediach społecznościowych.

Artystka zdradziła, co można wylicytować w rozmowie z Onetem: "W tym roku moim zdaniem jest bardzo fajna licytacja, ponieważ można wylicytować miejsca na moim campie — myślę, że jest dużo fanów. W zeszłym roku miałam pierwszy raz swoje własne campy i one były naprawdę niesamowite. Nie wiedziałam, że campy wyglądają tak super i stwierdziłam, że muszę to jeszcze raz zrobić. Do tej pory mam kontakt z tymi osobami, które były na tej campie. Zapraszam do licytacji. Obiecuję, że ta osoba, która wygra, będzie się naprawdę świetnie bawić na tych campach".