Tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami" do sieci trafił teledysk "Piosenka o końcu świata" . To wspólna propozycja Julii Żugaj i Andrzeja Piasecznego , który był dwukrotnie jurorem tego programu Polsatu (2021-2022).

To właśnie z Andrzejem Piasecznym płytę "Jeszcze zanim święta" pod koniec 2023 r. wypuścił gitarzysta Kacper Dworniczak . Zdaniem użytkowników TikToka to właśnie z 23-latkiem ma się teraz spotykać Julia Żugaj.

"Wraz z Teamem X tworzyliśmy wspólnie sporo piosenek. Na początku nie byłam do tego przekonana, wstydziłam się śpiewania oraz tego, jak wiele osób przygląda się temu procesowi i może słuchać naszej pracy w studiu. Ale z miesiąca na miesiąc zaczęło mi to sprawiać coraz więcej radości. Kiedy zaczęłam działać z obecną ekipą producencką, bardzo się otworzyłam. Biorę udział w całym procesie - współtworzę teksty, nanoszę swoje uwagi do utworów. A że słyszą, jak coś tam sobie ćwiczę i podśpiewuję? O to w tym chodzi" - opowiadała Julia Żugaj.