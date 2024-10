Andrzej Zieliński jest nazywany żywą legendą polskiej piosenki. To przecież Skaldowie stworzyli jedną z najbardziej popularnych piosenek świątecznych w Polsce, zatytułowaną " Z kopyta kulig rwie ". Grupa wypromowała również utwory niezwiązane z okresem świątecznym - " Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał " ( sprawdź! ) czy " Prześliczna wiolonczelistka " to klasyki, które kochamy, i do których uwielbiamy wracać.

Twórca słynie ze swojej miłości do Krakowa. W 1962 roku Andrzej Zieliński został członkiem krakowskiego kabaretu "Sowizdrzał", gdzie napisał swoje pierwsze utwory do tekstu Leszka A. Moczulskiego , takie jak " Piosenka starszego asystenta " czy " Nocne tramwaje ". Pokochał muzyczną zabawę słowem i zdecydował się na rozpoczęcie kolejnego projektu.

W swoim dorobku Andrzej Zieliński ma również kilka suit muzycznych nagranych ze Skaldami: " Krywaniu, Krywaniu ", " Stworzenia świata część druga ", " Podróż magiczna ", " Zimowa bajka ", " Sobótka ". W 1969 roku odbył ze Skaldami trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdy wyruszył na kolejne koncerty do Stanów, pozostał tam aż do połowy lat 90.

Za sprawą częstych wyjazdów w trasy koncertowe, Andrzej Zieliński nie był ojcem uczestniczącym w wychowywaniu dzieci. "Tata był dobrym ojcem, gdyż nie był agresywny i jak był w domu, to było wesoło. Natomiast widywałem go raczej rzadko" - opowiadał jego syn Bartłomiej w Super Expressie w 2020 roku. Kontakty Andrzeja Zielińskiego z dziećmi - Bartłomiejem i Agnieszką - polepszyły się po jego ślubie, który wziął z ukochaną Martą, poznaną pierwszy raz aż dwadzieścia lat wcześniej. To właśnie dla niej Andrzej Zieliński postanowił na stałe wrócić do kraju. Jak przyznał sam muzyk, ze swoją drugą połówką poznał się w dość niecodzienny sposób: "Poznaliśmy się w 1997 roku w 'Piwnicy pod Baranami'... na stypie po Piotrze Skrzyneckim" - zdradził muzyk w rozmowie z magazynem "Retro". Zakochani postanowili sformalizować swój związek i wzięli ślub 17 września 2016 roku w Krakowie.