To był "idealny" utwór Jacksona. Mógł brzmieć inaczej i mieć zupełnie inny tytuł

Kiedy Jackson przedstawił utwór swojemu producentowi, Quincy'emu Jonesowi, pojawiły się pewne różnice zdań. J ones zasugerował zmianę tytułu piosenki na "Not My Lover", obawiając się, że słuchacze mogą mylnie kojarzyć tytuł z tenisistką Billie Jean King. Jackson jednak obstawał przy swojej wersji, uważając, że długi wstęp do utworu jest kluczowy, ponieważ "sprawia, że chce się tańczyć". Artysta przekonał swojego producenta, i tak oto zarówno tytuł, jak i intro pozostały w finalnej wersji utworu.

"Billie Jean" została doceniona przez krytyków z The Village Voice, którzy uznali ją za najlepszy singiel roku. W 1984 roku utwór zdobył dwie nagrody Grammy w kategoriach: Best Male R&B Vocal Performance oraz Best New Rhythm & Blues Song. Była także nominowana do Grammy w kategoriach Record of the Year i Song of the Year.