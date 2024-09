Taką emeryturę dostaje Majka Jeżowska. Kwota powala na kolana

"Wiedziałam, że taką emeryturę dostanę. Nigdy nie pracowałam dla nikogo, nigdy nie byłam zatrudniona na etacie. Jedyne punkty, za które mi się należy, to, że urodziłam i studiowałam (...) Dostaję niecały tysiąc. Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam" - powiedziała w rozmowie.

Jeżowska nigdy nie ukrywała, że życie artysty to nie tylko blaski reflektorów. Niezależność, którą ceniła przez całą karierę, miała swoją cenę. "Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam" - dodała w rozmowie, wyrażając pogodzenie z sytuacją.

Taka postawa z pewnością może zaskoczyć wielu jej fanów, którzy mogą spodziewać się, że niska emerytura to powód do zmartwień. Jednak Jeżowska pokazuje, że życie to coś więcej niż liczby na koncie. Nadal aktywnie działa zawodowo, co przynosi jej radość i spełnienie.