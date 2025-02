Al Bano to legenda włoskiej sceny muzycznej, niezwykle popularny w naszym kraju. Jego piosenki śpiewane w duecie z Rominą Power stały się klasykami muzyki pop na całym świecie.

Al Bano i Romina Power najpierw rozstali się na scenie, a potem w życiu prywatnym - rozwód wzięli w 1999 r. (w tle rozejścia było wspomniane zaginięcie Ylenii). Kolejne lata przyniosły otwarte spory między byłymi małżonkami, również na tle finansowym. Ostatecznie do załagodzenia konfliktu doszło latem 2013 r., kiedy to duet po blisko dwóch dekadach powrócił na scenę w Moskwie na koncercie z okazji 70. urodzin Ala Bano.

"Siedem razy śpiewałam przed Janem Pawłem II . W jego oczach widziałem powitalne spojrzenie, jakby na mnie czekał. Pamiętam wiele chwil z nim, przede wszystkim w Brazylii, na stadionie Maracanã przed 150 tysiącami ludzi. Zaśpiewałem wtedy 'Volare' Domenico Modugno , a publiczność towarzyszyła mi podczas refrenu. To był fantastyczny moment, nigdy go nie zapomnę" - wspomina 81-letni wokalista.

W rozmowie z Vatican News przypomniał też spotkania z dwoma innymi świętymi: "Pierwszym był Ojciec Pio : miałem 14 lat, byłem w San Giovanni Rotondo, przyjąłem od niego Eucharystię. Pamiętam ten moment bardzo dobrze, jakby to było wczoraj. Potem Matka Teresa z Kalkuty . Spotkanie z nimi wzbogaciło moją drogę życiową: duchowość jest zbawienna dla człowieka".

17 lutego Al Bano ma ponownie spotkać się z papieżem Franciszkiem, tym razem podczas Jubileuszu Artystów i Świata Kultury. "Będzie to ekscytujące wydarzenie w bezprecedensowym kontekście: po raz pierwszy papież spotka się z artystami w Cinecittà" - mówi.

"To były trudne lata, wiele ran, które wciąż nie są całkowicie wyleczone. W tym momencie zaprzeczyłem swoim przekonaniom: wypełniłem swój obowiązek jako chrześcijanin, jako ojciec, jako mąż, ale nie zaakceptowałem tego, co mi się przydarzyło. Z czasem jednak odkryłem, że źle przeżywałem ten moment oddalenia od wiary. Zacząłem zadawać sobie pytanie: kim ty jesteś, że tak reagujesz na wiarę? Nawet Bóg stracił swojego syna na krzyżu. Z tej refleksji zrodziła się we mnie nowa wiara, silniejsza niż ta, którą miałem wcześniej. Wiara jest wielkim szczęściem: jest wodą na pustyni, jest pewnością, jest narzędziem przeciwko niegodziwości świata" - podkreśla Al Bano.