Podczas przygotowań do koncertu Shakiry doszło do uszkodzenia konstrukcji dachu, który miał znajdować się nad sceną. Ekipa techniczna stwierdziła, że incydent zagrażałby bezpieczeństwu zarówno artystki, jak i personelu oraz uczestników koncertu, przez co wydarzenie musiało zostać odwołane. Organizatorzy poinformowali o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem portalu X.

Dla Shakiry był to ogromny cios. Koncert był szczególnie ważnym wydarzeniem dla piosenkarki, ponieważ miał odbywać się w jej rodzinnych stronach. Gwiazda przeżywała także fakt, że to kolejny występ z jej trasy, który nie doszedł do skutku. "Naprawdę boli mnie to, że nie mogę wyjść na scenę i zaśpiewać dla was. Moje dzieci także były podekscytowane możliwością poznania Medellín. Przepraszam za niedogodności, szczególnie tych, którzy musieli podróżować. Nie zależy to ode mnie ani mojego zespołu, ale jestem pewna, że wkrótce znajdziemy nowy termin i będziemy mogli razem świętować" - napisała w mediach społecznościowych, przepraszając swoich fanów z Medellín.