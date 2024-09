"Z ziemi włoskiej do Polski, cudowny duet", "Piękni i wspaniali obdarowani talentem cóż więcej do szczęścia trzeba tylko błogosławieństwa bożego", "Bez krzyku, bez hałasu, reklamy, wrzasku. Bez zbędnego poklasku. Z gracją i delikatnością. Autentycznie, skromnie. Z ogromną wrażliwością - pięknie", "Jednak można zrobić coś pięknego na starą modłę - bez golizny, bez grupy tancerzy, bez specjalnych fajerwerków... Wystarczy dwoje pięknych ludzi, dwa piękne i zharmonizowane głosy, prosta sceneria i coś do przekazania" - zachwycają się fani.

Współautorem i współproducentem "Falling Back" jest Guy Chambers, który odpowiada też za zdecydowaną większość instrumentów (m.in. gitary, bas, programowanie perkusji i syntezatora). Brytyjczyk najbardziej znany jest z współpracy z Robbiem Williamsem - to on napisał większość jego przebojów z "Angels", "Let Me Entertain You" i "Feel" na czele. Poza tym pomagał takim gwiazdom, jak m.in. Kylie Minogue, Anastacia, Mel C, Katie Melua, Rufus Wainwright, Tokio Hotel i Eros Ramazzotti. Co ciekawe, jego piosenkę "Un nuovo giorno" na swoją płytę "Andrea" (2004) nagrał Andrea Bocelli.