Urodzona 11 stycznia 2005 roku w Jaśle Roksana Węgiel w 2017 pojawiła się na antenie TVP2 w programie " The Voice Kids ". Wykonując utwór Beyoncé " Halo " podczas "przesłuchań w ciemno" pokazała swoje umiejętności i dołączyła do drużyny Edyty Górniak . Piosenkarka wygrała program i podpisała kontrakt z Universal Music Polska.

Na swoim koncie ma obecnie dwa albumy studyjne " Roksana Węgiel " i " 13+5 ". We wrześniu 2024 roku premierę miał teledysk do przeboju " Damą być " nagrany w duecie z Marylą Rodowicz , która po raz pierwszy zaśpiewała ten utwór w 1976 roku.

O tym, jak doszło do powstania utworu " Twój głos " na potrzeby filmu " Piep*zyć Mickiewicza 2 " piosenkarka opowiedziała w rozmowie z Michałem Hanczakiem w radiu ESKA : "To naprawdę super film. Wkręciłam się i nawet zastanawiałam się wtedy, rok temu, czy będzie druga część".

Gdy otrzymała propozycję nagrania piosenki, która pojawi się w drugiej części filmu bardzo się ucieszyła: "Szukaliśmy czegoś, co oddałoby przekaz tego filmu. Akurat, tworząc zupełnie nowy kawałek od zera, przypomniałam sobie o jednej piosence, którą kiedyś wstępnie naszkicowaliśmy. I stwierdziłam, że to jest to. Pokazałam ten numer producentowi filmu, a on się zachwycił, powiedział, że idealnie wpasowuje się ten numer w klimat filmu. Tak więc po prostu go dokończyłam".