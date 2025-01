Trasa koncertowa Roxie Węgiel , nazwana oficjalnie " Break Tour ", miała się rozpocząć 6 października 2024 roku. Dzień przed pierwszym koncertem młoda piosenkarka trafiła do szpitala i zmuszona była odwołać zaplanowane występy. Jak się okazało, powodem pogorszenia jej stanu zdrowia była zdiagnozowana u niej kilka miesięcy wcześniej cukrzyca typu 1.

Choć wokalistka nadal zmaga się z chorobą, za kulisami Sylwestrowej Mocy Przebojów zdradziła w rozmowie z Show News, że czuje się lepiej, bo postanowiła o siebie zadbać. "Teraz, przynajmniej u mnie, wielkich powikłań nie odczuję, ale ta choroba postępuje, to jest najgorsze. (...) Trzeba dbać o siebie, stawiać tę chorobę priorytetowo, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby żyć 'tu i teraz' i nie dać się zwariować" - oznajmiła Roxie, przypominając jednocześnie, iż początkowo bagatelizowała objawy swojej choroby.

Roxie Węgiel przyznała również, że trzeba "polubić życie z cukrzycą", choć dla niektórych "może to brzmieć abstrakcyjnie". "Nawet czuję się lepiej. Teraz zmieniłam tryb odżywiania, co polecam każdemu. Myślę, że mogę być motywacją do pokazywania tego, że da się żyć z tą chorobą" - podsumowała piosenkarka.