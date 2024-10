"Choruję na cukrzycę typu pierwszego, i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala. Muszę wyłączyć się z aktywności fizycznych na miesiąc, jest mi bardzo przykro, bo strasznie stęskniłam się za koncertami, spotkaniami z wami " - pisała wówczas Roxie Węgiel w swoich mediach społecznościowych.

"Jestem zła na tą sytuację z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam Was, nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, niemniej jednak teraz potrzebuje odpoczynku, więc znikam na jakiś czas, realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie" - podkreślała artystka.