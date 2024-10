"Kochani nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku z wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj, po mini występie, poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala" - przekazała.

"Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale od kilku miesięcy zmagam się z cukrzycą. Wiele osób pytało mnie o opaski, które noszę od jakiegoś czasu na lewym ramieniu, zakrywam w ten sposób sensor do pomiaru cukru. Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na 4 tygodnie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić. Mam nadzieję, że w pełni sił zagram dla Was koncerty i spotkamy się na 'Break Tour' w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - dodała 19-letnia wokalistka.