"Nadal trochę nie dowierzam, że to się dzieje! Przez ostatnie 3 lata, gdy powstawał materiał na ten album, bardzo się zmieniałam, dorastałam, przeżywałam i doświadczałam. Włożyłam w tę płytę całą siebie" - Sara James



"Tą płytą zapraszam Was do mojego świata, otwieram przed Wami siebie, swoje emocje, przeżycia. Ten album jest dla mnie bardzo ważny, bardzo osobisty, bardzo mój. 'Playhouse' to mój świat, mój umysł i dusza. Więcej opowiem Wam samymi utworami i przy okazji premiery. Ja już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną" - mówi wokalistka.