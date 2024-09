Podobno ten hit lat 80. kryje w sobie mroczny, ukryty przekaz. Twórca wyjawił prawdę

Mike Oldfield, angielski multiinstrumentalista, stworzył "Moonlight Shadow" w swoim domowym studiu, a utwór szybko zaczął piąć się na szczyty europejskich list przebojów. Piosenka zapowiadała ósmy album artysty, zatytułowany "Crises". Oldfield, znany z perfekcjonizmu, pracował nad studyjną wersją tego utworu przez kilka miesięcy, zaczynając nagrania już w lutym 1983 roku.

Maggie Reilly dała duszę piosence "Moonlight Shadow"

Pierwotnie wokalistką "Moonlight Shadow" była szkocka piosenkarka Maggie Reilly, której charakterystyczny głos idealnie współgrał z melancholijną melodią utworu. W późniejszych latach piosenkę wykonywały także inne artystki, takie jak Anita Hegerland, Miriam Arlene Stockley czy Rosa Cedrón, ale to właśnie wersja z Reilly stała się najbardziej rozpoznawalną.



Tajemnicza inspiracja i ukryte w podświadomości wspomnienie

W piosence pojawiają się motywy nocy, strzałów i pożegnania, co niektórzy interpretowali jako odniesienie do tragicznej śmierci Johna Lennona. Lider The Beatles został postrzelony 8 grudnia 1980 roku, w poniedziałkową noc, przed swoją rezydencją w Nowym Jorku. Stało się to około godziny 23:00 - ta pora również pojawia się w piosence.



W 1995 roku Mike Oldfield został zapytany o możliwy związek między "Moonlight Shadow" a śmiercią Lennona. W wywiadzie z Garethem Randallem artysta przyznał, że mógł zostać podświadomie zainspirowany tym tragicznym wydarzeniem. Oldfield wspomniał, że przebywał w Nowym Jorku w czasie, gdy Lennon został zastrzelony, a jego miejsce pobytu znajdowało się zaledwie kilka przecznic od Dakota Building, gdzie doszło do tragedii. Czyżby miał to być rodzaj telepatii, a może ukrytego w podświadomości wspomnienia?



"Przyjechałem do Nowego Jorku tego okropnego wieczoru (...) więc prawdopodobnie wniknęło to w moją podświadomość" - mówił Oldfield we wspomnianym wywiadzie.



Oldfield zdradził również, że świadomą za to inspiracją do stworzenia utworu był film "Houdini" z Tonym Curtisem, który opowiadał o próbach nawiązania kontaktu ze zmarłym iluzjonistą za pomocą spirytualizmu. To właśnie ten film początkowo zainspirował muzyka, jednak w trakcie tworzenia piosenki pojawiło się wiele innych tematów, które ostatecznie ukształtowały jej ostateczną formę.



"Moonlight Shadow" pozostaje więc jednym z najbardziej intrygujących utworów w historii muzyki lat 80.

