Pamiętacie ją z "The Voice of Poland"? LINA gra w "Ping pong"

Do serwisów streamingowych trafił właśnie debiutancki minialbum wokalistki o pseudonimie LINA - "Po tobie zapach". Uczestniczka tegorocznych Debiutów na festiwalu w Opolu ponad dekadę temu dała się poznać szerszej publiczności z drugiej edycji "The Voice Of Poland".