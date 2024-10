W 2024 roku, tuż przed swoim występem na organizowanym przez TVP koncercie w Wilnie, ikona polskiej popkultury nawiązała do swojej rodzinnej historii. "Moja rodzina wywodzi się z Wilna. Ja jestem pokoleniem, chciałam powiedzieć uchodźców, ale właściwie wypędzonych, bo komuniści dali takie ultimatum, że albo zostajecie w związku radzieckim, albo proszę bardzo, wagony bydlęce są podstawione" - przyznała w wywiadzie.

Dodała również, że czuje szczególną więź z Wilnem, do którego uwielbia wracać. "Czuję się dzieckiem wypędzonych. Ilekroć jestem w Wilnie, czuję całą sobą związek z tym miastem, bo po prostu kocham to miejsce i bardzo pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy tu mieszkają i wszystkich Polaków, którzy mieszkają za granicą. Często gram dla was koncerty. Z przyjemnością zawsze przyjadę" – zaznaczyła w tym samym wywiadzie.