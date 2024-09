Po tytułowym singlu "Legenda" poznaliśmy piosenkę "Głową w dół" ( sprawdź! ), która pokazuje bardziej refleksyjne oblicze Małgorzaty Ostrowskiej . Wokalistka zwraca się do wszystkich kobiet, swoich przybranych sióstr, opowiada o zawiedzionej miłości i związanych z nią obawach.

"Każdej z nas wydaje się, że ten ból będzie trwał już zawsze, że nikomu więcej nie zaufamy. Tymczasem życie płynie dalej, choć dla nas czas się zatrzymuje, a my zasklepiamy się w żalu i bezradności. Spadamy głową w dół, w otchłań bez dna. Chcę tą piosenką powiedzieć: nie jesteś sama, rozumiem, co czujesz" - tłumaczy Małgorzata Ostrowska, która napisała tekst i współtworzyła muzykę do "Głową w dół".