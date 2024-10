Trasa "Tension Tour" będzie okazją, by Kylie Minogue ( sprawdź! ) pojawiła się w miastach na całym świecie. Według zapowiedzi, będzie to jej największa trasa od 2011 r. Po rozpoczęciu w Australii - rodzinnym kraju wokalistki, światowa trasa zawita do Azji i Ameryki Północnej, zanim dotrze do Wielkiej Brytanii w maju 2025 r., a następnie do Europy w czerwcu.

1. "Lights Camera Action"

2. "Taboo"

3. "Someone For Me"

4. "Good As Gone"

5. "Kiss Bang Bang"

6. "Diamonds"

7. "Hello"

8. "Dance To The Music"

9. "Shoulda Left Ya"

10. "Edge Of Saturday Night" (gościnnie The Blessed Madonna)

11. "My Oh My" (Bebe Rexha & Tove Lo)

12. "Midnight Ride" (Orville Peck & Diplo)

13. "Dance Alone" (Sia).