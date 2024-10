Kasia Stankiewicz zyskała popularność na polskiej scenie muzycznej za sprawą współpracy z zespołem Varius Manx . Dołączyła do grupy w 1996 r., jednak jej kariera rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej za sprawą udziału w programie "Szansa na sukces" , Kasia zachwyciła oglądających swoim mocnym głosem, co było początkiem jej drogi na szczyt.

Fani tłumnie przybywają na wyjątkowe koncerty Kasi Stankiewicz i Varius Manx. Po latach w dalszym ciągu doskonale bawią się do hitów lat 90. Bilety na wydarzenia sprzedają się z łatwością, a grupa właśnie ogłosiła, że wyprzedano kolejne miasto. "'Soldoutowe' szaleństwo rozkręca się w najlepsze. Do listy miast, w których biletów już brak, dołączył Gdańsk" - czytamy na instagramowym koncie zespołu.

Do sieci trafiły nagrania z warszawskiego koncertu Varius Manx. Internauci są jednogłośnie zachwyceni Kasią Stankiewicz, która na scenie nie ma sobie równych. Komentujący wspominają dawne czasy, podkreślając, że artystka wciąż ma tyle samo energii, co w latach młodości. Są zachwyceni jej głosem oraz wyglądem. "Figura 10/10. Ona bije na głowę 20-stki", "Najpiękniejszy polski głos, a do tego prześliczna", "Kaśka ogień", "Miód na moje uszy", "Kasia jak nastolatka, a głos od zawsze ideał. Zakochałem się w nim oglądając 'Szansę na sukces'", "I to jest artystka", "Normalnie petarda" - czytamy w komentarzach na TikToku.