"Czyn ten, to zniesławienie, sprowadzało się do przedstawienia oskarżycielki jako kradnącej, zagrabiającej pieniądze zebrane w wyniku publicznej zbiórki pieniędzy, konkretnie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypadek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje, że od tamtej pory robiliśmy swoje i robimy to cały czas. Od tamtej pory otrzymaliśmy od Polaków ogromne pieniądze, które skrupulatnie rozliczamy, kupując sprzęt medyczny i prowadząc ogólnonarodowe programy medyczne. 5 lat toczyła się ta sprawa i na końcu, naszym zdaniem, zapadł bardzo sprawiedliwy wyrok. A 75 tysięcy złotych? Będziemy mogli za to kupić 75 000 podręczników do nauki pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiej nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. I bęc!" - napisał Jurek Owsiak.