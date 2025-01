Jurek Owsiak otrzymał wzruszający list. "Coś we mnie pękło"

Podczas 33. finału WOŚP , do jednej z puszek, do których zbierano pieniądze ktoś wrzucił list adresowany do Jurka Owsiaka . Z jego treści wynika, że mężczyzna lata temu sam był wolontariuszem dla fundacji, ale nigdy nie wrócił ze skrzynką. Wyjaśnił, jak jedna sytuacja całkowicie zmieniła jego podejście do życia i sprawiła, że postanowił zmierzyć się ze swoją przeszłością.

Internauci w komentarzach pod postem Owsiaka wyrażają wsparcie dla autora listu i gratulują mu rozliczenia się z błędami przeszłości, pisząc: "Jak to się mówi karma wraca, a dobro zwycięża. Brawo za odwagę, czyste sumienie i ludzką przyzwoitość. Każdy popełnia błędy, ale najważniejsze to zrozumieć, jakie i starać się je naprawić, aby nie krzywdzić innych", "Mimo wszystko podziwiam gościa, że po takim czasie potrafił przyznać się do błędu i przeprosić. Dobrze, że jego córka wygrała z chorobą, to najważniejsze" czy "Nigdy nie jest za późno na naprawę błędów. Byłam wolontariuszką, jako dziecko i wiedziałam, co robię, jaki jest tego cel. Dopiero, kiedy trafiłam ze swoim dzieckiem do szpitala, kiedy zobaczyłam serduszko na pompie, dotarło dogłębnie do Nas".