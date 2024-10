Dopiero niedawno gwiazda wróciła na scenę. Teraz polały się łzy

Celine Dion nie kryła wzruszenia po usłyszeniu wykonania swojej kultowej piosenki "My Heart Will Go On" przez Kelly Clarkson. Podzieliła się tymi emocjami na mediach społecznościowych, chwaląc Clarkson za jej występ w programie "The Kelly Clarkson Show".