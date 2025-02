Całe Włochy w ostatnim tygodniu żyją 75. edycją festiwalu piosenki w San Remo . Pierwsze strony największych gazet i nagłówki w mediach przepełnione są relacjami z wyjątkowego wydarzenia. "To fenomen na skalę światową, wydarzenie muzyczne i społeczne, którym przez pięć dni w roku żyją całe Włochy" - powiedziała PAP dziennikarka Radia 24 Marta Cagnola , od lat relacjonująca to święto piosenki.

O główną nagrodę festiwalu i jednocześnie bilet na Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 ubiega się w tym roku 29 wykonawców i zespołów. Są wśród nich zarówno uznani i popularni od dawna artyści, jak i wykonawcy, którzy krajowy rynek muzyczny zdobyli dopiero w ostatnich latach ( Elodie, Achille Lauro, Fedez, Noemi oraz znany z przeboju "Italodisco" zespół The Kolors ).

David wywołał morze łez wśród publiczności na festiwalu w San Remo swoją wyjątkową interpretacją pieśni "Felicita" . Był to hołd dla legendy włoskiej piosenki - Lucio Dallego - który zmarł w 2012 r. Wokalista wykonał następnie swój najnowszy solowy przebój "Born With a Broken Heart" , który podbija w ostatnim czasie globalne listy przebojów.

"To jest najpiękniejsza i najważniejsza scena dla mnie" - podsumował Damiano David, co spotkało się z gromkimi oklaskami.

"W wieku sześciu lat grasz na fortepianie na festiwalu w San Remo, dokąd chcesz dotrzeć?" - to pytanie padło z ust prowadzącego do młodego Alessandro. Chłopiec odparł żartobliwie: "Bo ja wiem". Opowiedział także, że gra na fortepianie od trzeciego roku życia. Występ młodego geniusza muzycznego przeszedł do historii włoskiej imprezy muzycznej.