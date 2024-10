Już niedługo, bo 11 października, ma ukazać się "Brat and it's completely different but also still brat", czyli składanka zremiksowanych utworów z pierwotnej edycji krążka, na której gościnnie usłyszymy między innymi takich artystów jak Ariana Grande, Caroline Polachek, Troye Sivan, Lorde, Robyn, Tinashe, Shygirl czy zespół The 1975 z Jonem Hopkinsem.