Irena Santor wywarła duży wpływ na polską muzykę. Nazywana "pierwszą damą polskiej piosenki" oraz "najczystszym głosem polskiej estrady", artystka w dalszym ciągu wzrusza kolejne pokolenia. Hity takie jak "Już nie ma dzikich plaż", "Tych lat nie odda nikt", "Małe mieszkanko na Mariensztacie" nie tracą na atrakcyjności. W swojej karierze nie tylko zachwycała głosem, ale poświęcała się również działalności charytatywnej. Jak wyglądała kariera artystki?

Ludowe początki z zespołem "Mazowsze"

Irena Santor urodziła się w 1934 roku w Papowie Biskupim, które znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, a dzieciństwo spędziła w Solcu Kujawskim. Karierę rozpoczęła w 1951 roku, kiedy zaczęła występować jako solistka w Państwowym Zespole Ludowej Pieśni i Tańca "Mazowsze". To właśnie tam poznała swojego męża Stanisława Santora.

Jako artystka solowa występowała od 1959 roku. Po raz pierwszy wystąpiła publicznie w 50. wydaniu audycji "Zgaduj-Zgadula" w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pierwsze hity "Maleńki znak" oraz "Embarras" nagrała na zlecenie Władysława Szpilmana. To za nie odebrała aż dwie nagrody na 1. Festiwalu Sopockim w 1961 roku.

Pierwsze lata kariery były pasmem sukcesów. Artystka występowała na scenie, w nagraniach radiowych, płytowych oraz telewizyjnych. Współpracowała z kabaretami U Kierdziołka oraz Wagabunda. Występowała w teatrze Syrenka, Ateneum oraz w Teatrze Telewizji.

Zawirowania w życiu prywatnym

Pierwszym mężem Ireny Santor był Stanisław Santor, z którym rozwiodła się po 19 latach. Dopiero w 2021 roku wyznała, co było prawdziwą przyczyną rozpadu związku. Artystka w 1959 roku urodziła córkę, Sylwię, która zmarła po dwóch dniach życia. Po tragicznym wydarzeniu, małżeństwu nie udało się uratować relacji.

Drugim partnerem Santor został Zbigniew Korpolewski. Poznała go w warszawskim Teatrze Syrena, gdzie na początku lat 90. został dyrektorem. Para nigdy wzięła ślubu. Mimo to artystka mówiła o Korpolewskim jako o swoim mężu.

Życie piosenkarki nie było łatwe. Santor przeżyła nowotwór. Z choroby udało jej się wyjść w 2000 roku. Od tego czasu aktywnie brała udział w akcjach promujących profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne. Rozpoczęła także współpracę z fundacjami Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" oraz Anny Dymnej "Mimo wszystko".

W 2018 roku ze względu na problemy zdrowotne przeniosła się wraz ze Zbigniewem Korpolewskim do Skolimowa. Po śmierci partnera wróciła do własnego mieszkania w Warszawie.

Koniec kariery i problemy zdrowotne

Kariera Ireny Santor uległa lekkiemu załamaniu w latach 80. W kraju następowały zmiany na tle politycznym oraz w nastrojach społecznych. Ich wpływowi poddała się także rozrywka. Santor pozostała przedstawicielką starej gwardii. Artystce udało się jednak wrócić kilka razy do głównego nurtu i sprawić, że tłumy śpiewały ponownie jej hity. Do dzisiaj bawimy się do utworu "Już nie ma dzikich plaż", który został wydany w 1985. W 1991 roku zdecydowała się na przerwę w karierze. Zajęła się w tym czasie działalnością charytatywną oraz społeczną. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów i Wykonawców Muzyki Rozrywkowej — przez prawie 10 lat była jego przewodniczącą.

Po pokonaniu raka Irena Santor nagrała jeszcze dwie płyty - "Santor Cafe" oraz "Jeszcze". W 2002 roku ponownie zaczęła koncertować. Karierę zakończyła w 2021 roku.

