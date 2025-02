Nowy utwór Blanki, zatytułowany "key to my heart", to kolejna muzyczna propozycja piosenkarki, która już niedługo złoży się na długogrający krążek. Po wydaniu eurowizyjnego "Solo", "Rodeo", utworu "Cara Mia", "Asereje (Airplane Mode)" i chociażby "Boys Like Toys", Blanka ma w planach złożyć wszystkie kawałki w jedną płytę, o której opowiedziała nam na wiosennej ramówce Polsatu. Przyszła gwiazda programu "Taniec z gwiazdami" przyznała Interii Muzyce, kiedy projekt może ujrzeć światło dzienne.

Piosenkarka zabrała również głos w sprawie tegorocznej stawki eurowizyjnych preselekcji. Przypomnijmy, że 14 stycznia 2025 roku zaprezentowano 10 finalistów preselekcji do Eurowizji 2025 oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała. Wśród artystów, którzy już 14 lutego tego roku będą rywalizować o głosy telewidzów, znajdują się między innymi Justyna Steczkowska, Dominik Dudek, Daria Marx i Kuba Szmajkowski.

Blanka o swoim nowym singlu, Eurowizji, "Tańcu z gwiazdami" i planach na 2025 rok. "O tym, żeby dać się ponieść miłości"

Blanka opowiedziała Interii Muzyce o swoim nowym singlu "key to my heart", najbliższych planach wydawniczych, nadchodzącym albumie i nowej przygodzie. Gwiazda wystąpi w nowej edycji programu "Taniec z gwiazdami" i zdradziła, jak się czuje w nowej roli. Opowiedziała również o tegorocznych preselekcjach do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji i zdradziła, kto jest jej faworytem.

"Singiel powstał bardzo szybko, nagraliśmy i napisaliśmy go w godzinkę, mega szybka akcja. Opowiada o kluczu do serca - o tym, żeby dać się trochę ponieść miłości i nie myśleć za dużo" - zdradziła gwiazda, przyznając jednocześnie, że wiosną fani będą mieli okazję oglądać jej zmagania w programie "Taniec z gwiazdami". "To nowa przygoda, coś zupełnie innego dla mnie, więc jestem bardzo podekscytowana. To nie była nagła decycja - dostawałam tę propozycję już kilka razy i nie ukrywam tego. To moment, w którym poczułam, że to jest ten czas" - przyznała Blanka.

