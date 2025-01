Ogłoszenie występu gwiazdy country na inauguracji Donalda Trumpa spotkało się z wieloma negatywnymi komentarzami. Carrie Underwood , znana dzięki show " American Idol ", jeszcze przed swoim występem powiedziała: "Kocham nasz kraj i jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona do zaśpiewania podczas inauguracji, by być małą częścią tego historycznego wydarzenia. Z pokorą odpowiadam na wezwanie w czasie, gdy wszyscy musimy się zjednoczyć w duchu jedności i patrzeć w przyszłość".

Stosunek wokalistki do Donalda Trumpa nie spodobał się niektórym internautom, którzy zaczęli kojarzyć piosenkarkę z konkretnymi politycznymi upodobaniami. Podczas występu Underwood musiała improwizować, gdyż problemy techniczne nie pozwoliły na puszczenie podkładu muzycznego do utworu "America the Beautiful".