"To była bardzo szybka rzecz. Szybsza nawet niż myślałem, że będzie. Ktoś mi przysłał filmik, kiedy Julia Żugaj mówi w jakiejś audycji radiowej, że chciałaby ze mną zaśpiewać. Pomyślałem sobie - czemu nie. Jest to jakaś przygoda, jakaś rzecz, której nie doświadczałem" - opowiedział Piasek.

Artysta, we wspomnianej rozmowie, przyznał także, że zaskoczyły go umiejętności wokalne influencerki. "Julia nie jest wokalistką, ale ma wielkie, wielkie grono zwolenników i też całkiem nieźle, jak na niewokalistkę śpiewa. Parafrazując, żebyście nie pomyśleli, że ja wytykam tutaj umiejętności albo nieumiejętności. Ja przez 12 lat grałem w filmie, nie będąc aktorem. Więc można" - podkreślił żartobliwie Andrzej Piaseczny.

Współpraca z gwiazdą młodego pokolenia skłoniła Andrzeja Piasecznego do refleksji. Piosenkarz wrócił wspomnieniami do dawnych lat swojej kariery, kiedy nagrywanie piosenek trwało o wiele dłużej. Przypomniał, że wówczas na reakcję fanów oraz krytyków czekało się kilka tygodni - dopiero wtedy dało się stwierdzić, czy utwór jest hitem, czy raczej nie nadaje się do rozgłośni radiowych. Dziś kompozycje po tygodniu zostają całkowicie zapomniane.

"Dzisiaj faktycznie nagrywa się piosenki już troszeczkę inaczej. I w ciągu tygodnia okazuje się, czy piosenka podoba się ludziom i dostaje jakieś życie, czy nie.Myślałem takim trybem trochę starszej osoby, że nagrywałem piosenkę, to gdzieś tam wrzuca się ją do radia, do sieci. I po dwóch tygodniach, miesiącu zbieramy jakiś feedback, jakieś oceny. Wtedy się okazuje, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. Tutaj po tygodniu już nikt nie pamięta, że była piosenka" - wyjaśnił Piasek, podsumowując swoją współpracę z Julią Żugaj, która mimo wszystko była świetną przygodą i wiele go nauczyła.