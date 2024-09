Od kilku tygodni internet żyje wiadomością, że 21-letnia amerykańska piosenkarka Jojo Siwa chciałaby reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji 2025. Stało się to za sprawą promocji utworu "Yesterday's Tomorrow's Today" , którego refren przypomina disco polo. Z tego powodu Polacy szybko podłapali rodzimy klimat singla i zwrócili uwagę na twórczość celebrytki.

Choć początkowo mogłoby się wydawać, że cała sytuacja zostanie obrócona w żart, wszystko wskazuje na to, że gwiazda rzeczywiście zainteresowała się krajem nad Wisłą. Od kilku dni gwiazda chwali się swoim pobytem w Warszawie i nie kryje radości z przyjazdu do stolicy. Dodatkowo w mediach społecznościowych stara się pisać po polsku!

"Odnosząc się do licznych pytań w sprawie przygotowań Telewizji Polskiej do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, informujemy, że Telewizja Polska nie prowadzi żadnych rozmów z artystami w tej sprawie i nie podjęła jeszcze żadnych decyzji na temat udziału w Konkursie. O zaangażowaniu się Telewizji Polskiej w przygotowania do tegorocznej Eurowizji poinformujemy w najbliższym z możliwych terminów poprzez oficjalne kanały informacyjne TVP, w tym przez serwis internetowy eurowizja.tvp.pl" - czytamy.