Pełnia Bluesa #68: Najlepsze utwory Charliego Wattsa

"Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił o sobie Charlie Watts. Perkusista The Rolling Stones zmarł w wieku 80 lat.

Jego serce od zawsze biło w rytmie jazzu. Mało kto wie, że Watts przez kilka miesięcy mieszkał w Danii. Było to w latach 60., kiedy Stonesi nie byli jeszcze znani, a on posiadał stałą pracę. To właśnie ona sprawiła, że perkusista przeniósł się do tego kraju. W czasie wolnym Watts eksplorował miejscową scenę jazzową i bluesową, grywając w rozmaitych zespołach.

Charlie Watts (1941 - 2021) 1 / 10 Charlie Watts (1941 - 2021) Źródło: Getty Images Autor: Paul Natkin udostępnij

Na swojej drodze - po ponad 50 latach od duńskiego epizodu - spotkał big band duńskiego radia. Październik 2010 roku. 4 dni prób i koncert w nowej Narodowej Sali Koncertowej w Kopenhadze, nagrany przez duńskie radio.

Jazzującą wersję "Paint It, Black" możemy zestawić z oryginałem, w którym gra Wattsa wyróżnia się w - dosłownie - każdym momencie, już od pierwszych sekund.

Z kolei wydawać by się mogło, że przy "(I Can't Get No) Satisfaction" słyszymy wyłącznie jeden z najlepszych riffów w historii rocka. Owszem, ale gdy sięgniemy w głąb tej piosenki, dostrzeżemy momenty, w których to Watts wysuwa się na prowadzenie. Jak choćby chwilę przed słowami "Hey, hey, hey, that's what I say".

Charlie Watts prywatnie. Kim jest jego córka Seraphina? 1 / 7 14 października 1964 r. Charlie Watts poślubił Shirley Ann Shepherd, którą poznał jeszcze zanim The Rolling Stones zdobyli popularność. "Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił perkusista. W marcu 1968 r. na świat przyszła jedyna córka Charliego i Shirley - Charlotte. Na zdjęciu Watts trzyma ją na rękach - Londyn, 1969 r. Źródło: Getty Images Autor: J. Wilds/Keystone udostępnij

